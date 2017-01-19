برنامج ذكاء اصطناعي يتوقع موعد وفاة مريض القلب

طور باحثون بمعهد العلوم الطبية في لندن برنامجاً جديداً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لديه قدرة توقع عالية، إذ بإمكانه معرفة موعد وفاة مريض القلب بنسبة نجاح تصل إلى 80%، وبالتالي يساعد الأطباء في إيجاد العلاج المناسب في الوقت الصحيح وإنقاذ حياة المريض.

ويعتمد البرنامج على تحليل صورة قلب المريض المأخوذة بأشعة الرنين المغناطيسي، ثم يقوم بعمل صورة افتراضية ثلاثية الأبعاد لقلب المريض، وبالاعتماد على مجموعة خوارزميات معقدة، يحدد البرنامج نسبة خطر الوفاة المعرض لها المريض.

وقال المشرف على تطوير البرنامج، الدكتور ديكلان أوريغان، إن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها برنامج كمبيوتر بتفسير صورة الأشعة لقلب المريض بدقة عالية، تمكنه من توقع المدة التي سيعيشها مريض القلب بدقة، مشيراً إلى أن هذه الطريقة قد تساعد الأطباء في إعطاء العلاج المناسب لمرضى القلب في الوقت الصحيح.

وتم تطوير البرنامج بالاعتماد على بيانات أكثر من 250 مريضاً مصاباً بارتفاع ضغط الدم الرئوي، وهو مرض ناتج عن الضيق المستمر في الأوعية الدموية والشرايين الرئوية وانسداد أجزاء كبيرة منها، تعيق المصاب على أداء مهامه اليومية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويهدف الباحثون من مشروعهم إلى تطوير برنامج ذكاء اصطناعي ليس قادراً فقط على احتساب المدة الزمنية التي سيعيشها مريض القلب، بل أيضاً يساعد في معرفة أي من أنواع العلاج المناسبة التي تعمل بكفاءة مع كل مريض على حدة، إذ يأمل الباحثون في إيجاد تكنولوجيا يمكن استخدامها مع مختلف أنواع أمراض القلب، ليساعد الأطباء على تفسير نتائج الفحوصات الطبية للمرضى وتحديد الدواء والعلاج المناسبين لكل حالة بسرعة عالية.