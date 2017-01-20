ترمب للأميركيين قبيل تنصيبه: أعدكم بالتغيير

وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قبيل ساعات من انطلاق حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، الأميركيين بالعمل على توحيد أمة منقسمة سياسياً، وذلك خلال خطاب ألقاه في واشنطن.

وقال ترمب في ختام حفل تم تنظيمه في العاصمة الاتحادية أمام الآلاف من مناصريه: “سنقوم بتوحيد بلادنا”، مضيفاً “أعدكم بأن الأمور ستتغير”.

وتابع خليفة باراك أوباما أنه سيعمل على أن تكون “أميركا عظيمة للجميع” وأن يتجلى ذلك “في كل مكان في البلاد. وهذا يشمل المراكز الحضرية، هذا يشمل الجميع”، على حد تعبيره.

وأردف: “لم يسبق أن كانت هناك حركة من هذا القبيل”، في إشارة الى صعوده الذي كان غير المتوقع إلى أعلى هرم السياسة الأميركية.

وروى ترامب أنه “في الشهر الأخير من الحملة (الانتخابية) كنا نعلم أن شيئا مميزا كان يحصل”، موضحاً أن “الاستطلاعات كانت بدأت بالصعود (…) لكنهم لم يريدوا أن يصدقوننا لأنهم نسونا”.

وقال “حسنا، أنتم لستم منسيين”، مضيفا “أعدكم بأن الامور ستتغير”

وواصل حديثه بالقول “أعدكم بأنني سأعمل بجهد. سنعيد وظائفنا. لن نسمح بعد الآن للبلدان الاخرى بسرقة وظائفنا. سنقوم بتطوير جيشنا الكبير (…) سنعزز حدودنا. سنقوم بأشياء لم يتم تحقيقها منذ عقود كثيرة”.