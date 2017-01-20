مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بعملية دهس وسط ملبورن في أستراليا

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون بعدما صدمت سيارة عددا من المشاة الجمعة 20 يناير/كانون الثاني وسط مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا.

ونقلت وسائل الإعلام أن الشرطة تمكنت من اعتقال السائق، وتشير التحقيقات الأولية للشرطة إلى أن السائق تعمد دهس المشاة.

وبث التلفزيون المحلي تسجيلا مصورا من الجو لأفراد مسلحين من الشرطة عند تقاطع بوسط المدينة وكذلك لعدد من مركبات الشرطة تغلق طرقا ولقطات لخدمات إسعاف، كما أظهر التسجيل أن السيارة كانت تتحرك بطريقة غير طبيعية قبل الحادث الذي وقع خلال فترة الغداء المزدحمة بالمدينة.

وأغلقت الشرطة مداخل المدينة وأوقفت خدمات النقل بعد الحادث الذي وقع في قلب منطقة بورك ستريت التجارية.

كما نشرت بيانا على حسابها الرسمي في تويتر جاء فيه “لا يزال العمل جاريا لمعرفة ملابسات الحادث على وجه الدقة”.