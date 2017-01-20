الجيش العراقي يسيطر على المنطقة الحرة شمالي الموصل

أعلن الجيش العراقي ان قواته تمكنت اليوم الجمعة من السيطرة على المنطقة الحرة في المحور الشمالي لمدينة الموصل بعد ان تمكنت أمس الخميس من انتزاع مناطق مهمة من قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقال قائد عمليات (قادمون يانينوى) الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان ان الفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي تمكنت من السيطرة على المنطقة الحرة (التبادل التجاري) في المحور الشمالي لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وأضاف أن قوات الجيش العراقي تمكنت أيضا من دخول المدينة والسيطرة على قائمقامية القضاء والمحكمة والمجلس البلدي ورفع العلم العراقي فوق مبانيها وتحرير قضاء تلكيف بالكامل بإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.

وأشار في هذا الصدد الى تكبيد مسلحي (داعش) خسائر كبيرة بالارواح والمعدات والاستيلاء على عدد من الاسلحة.

وكان يار الله قد أعلن امس الخميس ان القوات العراقية تمكنت من تحرير حي الفاضلية ومنشأة جابر ابن حيان والتوغل داخل الحي العربي ورفع العلم العراقي فوق مبانيه باسناد من طيران التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي.

وتشهد محافظة نينوى منذ ال17 من أكتوبر الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم (داعش) في يونيو 2014 وحققت القوات الأمنية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق وباتت قريبة من إعلان تحرير الجانب الأيسر للموصل بالكامل.