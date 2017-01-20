تنصيب ترمب.. يبدو أن إيران تحن لأوباما

صفقة اعتبرها الكثيرون أكبر الإنجازات الدبلوماسية لإدارة أوباما. الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى، لوضع قيود على الطموحات النووية لطهران مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

لكن الرئيس الجديد دونالد ترامب يشكك في الصفقة.

في هذا المقهى الشعبي في طهران، يسبب موقف دونالد ترامب ذهولاً وغضباً..

“أعتقد أن ترامب رجل مجنون.”

“أعتقد أن دونالد ترامب عدواني جداً ولا يحب بلدنا، فهو يظن أنها بلاد إرهابية ويتضمن ذلك أمتنا وشعبنا، على الرغم من أن الشعب مختلف تماماً عن الحكومة”.

“كانت الحال في تحسن منذ أن أصبح روحاني الرئيس، لكن الآن بعد انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، لا أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام.”

حتى الآن، لم يؤدي الاتفاق النووي لتخفيف عقوبات أو تحسين اقتصاد ملحوظ.

على الرغم من أن التحسن بعد الاتفاق النووي لم يحدث بالسرعة التي كان يأملها الإيرانيون، لكن ما زال هناك أمل ونظرة أكثر إيجابية. وكثيرون هنا يخشون من أن هذه المكاسب قد تُهدد برئاسة دونالد ترامب.

نعت دونالد ترامب الاتفاق النووي بـ”الصفقة السيئة” ويقول إنه يريد إعادة التفاوض عليها.

أما الرئيس الايراني، حسن روحاني، فيقول إن أي حديث عن إعادة التفاوض هو مجرد كلام، ورفض الفكرة تماماً.