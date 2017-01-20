ترامب سيرقص على “اقتربت النهاية”.. هذه هي الأغنية التي اختارها الرئيس الأميركي بحفل التنصيب

اختار الرئيس الأميركي المنصب حديثاً دونالد ترامب أغنية My Way للراحل فرانك سيناترا لتكون الأغنية التي سيرقص عليها مع زوجته ميلانيا خلال حفل التنصيب.

ويعد اختيار أغنية خاصة ليرقص عليها الرئيس من بين مراسم حفل التنصيب.

كن الغريب في الأغنية التي اختارها ترامب هي أنها تتحدث عن حياة صاحبها ويقول مطلعها “الآن النهاية قد اقتربت، وسأواجه إسدال الستار”.

في المقابل اختار الرئيس السابق باراك أوباما أغنية Let’s Stay Together وغنتها لهم جنيفر هدسون في حفل التنصيب العام 2013 بعد انتخابه لفترة رئاسية ثانية

أما في حفل العام 2009 بعد انتخابه لأول مرة رئيساً للولايات المتحدة فاختار أغنية At Last للنجمة الشهيرة بيونسيه والتي غنتها بنفسها خلال حفل التنصيب ورقص عليها أوباما برفقة زوجته ميشيل وأهدى إليها كلمات الأغنية كلها.