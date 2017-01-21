ميلانيا تستحضر جاكلين.. فهل يكون مصير ترمب كـ كنيدي..؟!

ارتدت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترمب، معطفاً لونه أزرق فاتح من تصميم رالف لورين وثوباً بنفس اللون، اليوم الجمعة، إذ اختارت واحداً من أشهرالمصممين الأميركيين من أجل مراسم يوم التنصيب.

وحمل الثوب الذي ارتدته عارضة الأزياء السابقة، ميلانيا، مع قفازات طويلة باللون ذاته وحذاء بكعب طويل وحاد مسحة من أزياء ستينيات القرن الماضي، وأثار إعجاب متابعي خطوط الأزياء.

وقالت صحيفة “ويمنز وير ديلي” إن الثوب ذا الرقبة المرتفعة أثار مقارنات مع السيدة الأميركية الأولى الراحلة ورمز الأناقة، جاكلين كنيدي.

واتفق متابعو خطوط الأزياء مع ما ذهبت إليه الصحيفة، ونشروا صوراً من الأرشيف لكنيدي في ثوب أزرق مماثل في حفل تنصيب زوجها عام 1961، وعبروا عن استحسانهم لثوب زوجة ترمب.

وقال جو زي، رئيس تحرير “ياهو ستايل”، إنها “تشبه جاكي للغاية”.

وكتبت تيودورا ويست على “تويتر”: “ميلانيا تبدو سيدة أولى في كل تفاصيلها.

بينما تساءل مغردون بعد تقرير الـ cnn عن ماذا لو تم اغتيال ترمب من سيقود أميركا.. هل يكون مصير الرئيس الجديد نفس مصير جون كنيدي الذي توفي اغتيالا..؟!