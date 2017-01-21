البيت الأبيض: #ترمب يعد بتوفير 25 مليون وظيفة في الولايات المتحدة

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، بإيجاد 25 مليون وظيفة في سوق العمل الأمريكي.

ونشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، رؤى ترامب بخصوص العمل، التي جاء فيها: “بوقوفنا جنباً إلى جنب مع العمال الأمريكيين والأعمال، فإن سياسات النمو الاقتصادي التي سيبدأها الرئيس، ستولد 25 مليون وظيفة جديد وتساعد على جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

خطة الرئيس الجديد إذا ما نجحت فهي تتجاوز بذلك الرخاء الاقتصادي الذي قاده الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ونجح في خلق 23 مليون وظيفة.

وأضاف الموقع أن خطة ترامب تبدأ بتعديلات ضريبية تشجع على النمو الاقتصادي “من أجل مساعدة العمال الأمريكيين والأعمال على المحافظة على الدولارات التي جمعوها بكدهم”.

وبيّن أن الخطة الجديدة سوف تخفض نسب الضرائب على المواطنين الأمريكيين وتجعل النظام الضريبي أكثر بساطة وخفض الضرائب على الشركات كذلك.

وأكد الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أن الرئيس الجديد تعهد بأن يعيد النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4 %.

وأصبح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الـ45 بصورة رسمية، بعد تأديته اليمين الدستورية، الجمعة.