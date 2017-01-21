الكويت تترأس اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط في فيينا غدا: تثبيت خفض الإنتاج

تستضيف منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) غدا الاحد الاجتماع الاول للجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق فيينا لخفض الانتاج برئاسة دولة الكويت.

ويكتسب اجتماع اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اهمية بالغة من حيث التوقيت والمواضيع المدرجة على جدول اعماله لاسيما وانه الاول من نوعه للجنة منذ اجتماع فيينا في ديسمبر الماضي وبعد اسبوعين تقريبا من دخول قرار خفض الانتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي مطلع شهر يناير الجاري.

وأبلغت مصادر مطلعة في (أوبك) وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان امانة المنظمة شرعت في استعدادات كبيرة لاستضافة اعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق تخفيض الانتاج المتفق عليه بين الدول المنتجة من داخل المنظمة وخارجها.

وأعربت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها عن تفاؤلها بإمكانية مواصلة الالتزام الكامل باتفاق فيينا الخاص بخفض الانتاج من قبل الدول المنتجة ال24 من داخل المنظمة وخارجها التي تعهدت بالالتزام بهذا الاتفاق وبما يضمن بسحب الفائض الانتاجي الموجود في السوق لدعم الأسعار لان هذا الالتزام يصب في مصلحة كافة المنتجين.

وأضافت ان ما ابدته الدول من حرص على خفض حصص انتاجها بدأ يؤتي ثماره إذ لوحظ مع بدء العمل بالقرار ارتفاع نسبي في اسعار الخام في السوق العالمية مشيرة الى تقرير (أوبك) الشهري الأخير الذي افاد بان سعر سلة خامات دول المنظمة ال12 قفز بنسبة ما يقرب من 20 بالمئة في ديسمبر الماضي ليبلغ 67ر51 دولار للبرميل بفضل التعاون التاريخي بين المنتجين من داخل (أوبك) وخارجها لأول مرة خلال 18 شهرا.

وحول اختيار الكويت لرئاسة اللجنة الوزارية اوضحت المصادر ذاتها ان هذا الاختيار اتخذه وزراء (أوبك) بالإجماع خلال اجتماعهم الوزاري الاخير مشيرة الى ان وجود دولة الكويت على راس اللجنة يعكس ما تحظى به من احترام كبير بعد ان اثبتت على مدى السنوات الطويلة الماضية حرصها والتزامها باستقرار السوق وضمان مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وكشفت عن ان اجتماعا تنسيقيا سيعقد مساء اليوم السبت في مقر رئيس اللجنة بهدف وضع اللمسات الاخيرة على جدول اعمال الاجتماع الوزاري .

يذكر ان اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق الانتاج التي تتراسها دولة الكويت تضم في عضويتها كلا من فنزويلا والجزائر من داخل (أوبك) وروسيا وعمان من خارجها .

وكانت الدول الأعضاء في (أوبك) توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا نهاية نوفمبر الماضي الى اتفاق يقضي بخفض سقف الانتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام الجاري كما تلقت المنظمة تعهدات من منتجين من خارجها تقضي بخفض انتاجهم أيضا بواقع 458 ألف برميل يوميا.

وسيكون سقف انتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 5ر32 مليون برميل يوميا بهدف دعم الاسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية .

ويشير محللون الى ان نجاح اتفاق فيينا في خفض الإنتاج وبقاء الأسعار عند مستويات مقبولة يظل مرهونا بشكل اساسي بمدى التزام المنتجين جميعا بتقييد حصصهم الإنتاجية وفق ما تم الاتفاق عليه في فيينا.

وكانت (اوبك) قد استضافت في العاشر من ديسمبر الماضي اجتماعا مشتركا على مستوى وزاري يضم دولا أعضاء في المنظمة واخرى من المنتجين الرئيسيين من خارجها ابرزهم روسيا وهو أول اجتماع من نوعه منذ عام 2002.