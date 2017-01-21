النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 28ر50 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 28ر50 دولار أمريكي مقابل 13ر50 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بأن يظهر اجتماع لكبار منتجي النفط في العالم مطلع الأسبوع المقبل التزامهم باتفاق عالمي لخفض الإنتاج وذلك على الرغم من زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 33ر1 دولار ليصل الى مستوى 49ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي 05ر1 دولار ليصل الى مستوى 42ر52 دولار.