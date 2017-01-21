ضبط محكوم بـ 12 سنة عقب مطاردة في الفيحاء

شهد الدائري الثاني على تقاطع ضاحية عبدالله السالم والفيحاء، مطاردة أمنية أسفرت عن انقلاب دورية وضبط متهم مطلوب للحبس بـ ١٢عاما، ومطلوب لمكافحة المخدرات ومطلوب للتنفيذ المدني.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني أنه أثناء وجود إحدى دوريات إسناد العاصمة على تقاطع منطقتي الفيحاء وضاحية عبدالله السالم اشتبهوا بمركبة يابانية رباعية يستغلها شخصين، فقاموا باستيقافها وبطلب إثباتات قائدها فر هارباً محاولاً دهس أحد الضباط.

وعلى إثرها انطلقت خلفه دوريات الأمن بعد طلب دوريات أخرى مساندة، وهنا بدأت المطاردة داخل منطقة الفيحاء وبعد عدة محاولات استطاعت إحدى الدوريات من إغلاق الطريق على قائد المركبة الرباعية إلا أنه قام بالإصطدام بها وتسبب بانقلابها، حينها أحكم رجال الأمن قبضتهم على قائدها الكويتي البالغ من العمر 31 عاما، ومرافقه الشاب كويتي يبلغ من العمر 18 عاما، وتبين أنهما بحالة غير طبيعية.

وبالاستعلام عن قائد المركبة تبين انه مطلوب للحبس 12 عاما في قضية مخدرات، ومطلوب القبض عليه لمكافحة المخدرات وعليه إلقاء قبض لإدارة التنفيذ المدني بـ 34 الف و 167 دينار، وعثر في مركبته على لوحات مركبات وعليها أحالوها والمضبوطات الى المخفر المختص لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقهما.