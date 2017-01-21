الجيش التركي يعلن مقتل 46 من عناصر “داعش” شمال سوريا

أعلن الجيش التركي اليوم السبت مقتل 46 عنصرا مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وإصابة 16 آخرين شمال سوريا في إطار عملية “درع الفرات”.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان إن “قوات درع الفرات قصفت بالأسلحة الثقيلة 318 هدفا لداعش بريف مدينة حلب السورية”.

وأكد البيان أن “مقاتلات تركية نفذت غارات جوية استهدفت 21 هدفا للتنظيم الإرهابي في مدينة الباب وقريتي بزاغة وقباسين بريف حلب”.

وأوضح أن “الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 46 مسلحا من (داعش) وإصابة 16 آخرين فضلا عن تدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة للتنظيم”.

وأشار البيان إلى أن فصائل المعارضة السورية المشاركة في “درع الفرات” تمكنت من السيطرة على 227 منطقة مأهولة بالسكان منذ انطلاق العملية.

ودعما لقوات الجيش السوري الحر أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي فجر 24 اغسطس الماضي حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا).

وانطلقت العملية تحت اسم “درع الفرات” بهدف تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية وخاصة تنظيم (داعش) الذي يستهدف الدولة التركية.