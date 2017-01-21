وفد مصري يزور أميركا لتصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا

تزامنًا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه بشكل رسمي، يزور وفد دبلوماسي مصري العاصمة واشنطن للمشاركة في احتفالات التنصيب، والتباحث مع المسؤولين الأميركيين من أجل اتمام وعد ترمب بوضع جماعة الإخوان المسلمون على قائمة التنظيمات الإرهابية.

شارك وفد من الدبلوماسيين والسياسيين المصريين، برئاسة وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، السفير محمد العرابي، في حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، بدعوة من الحملة الانتخابية لترامب.

وتهدف زيارة الوفد الذي يحمل اسم “وفد الدبلوماسية الشعبية”، إلى التباحث مع مسؤولي إدارة ترمب لإدراج جماعة الإخوان المسلمون ضمن التنظيمات الإرهابية في أميركا والعالم.

وشارك الوفد في حفل تنصيب ترامب أمس، بالإضافة إلى أعضاء السفارة المصرية في واشنطن. كما شارك رئيس لجنة العلاقات الخارجية ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، ورئيس تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالى، فى حفل عشاء مساء أمس، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد من قادة الولايات المتحدة، ورئيس مجلس النواب الأميركي، والعديد من سفراء دول العالم.

وقال الفضالي رئيس “تيار الاستقلال” الذي يشكل غالبية أعضاء الوفد، إنه “سيعقد لقاءات مع أعضاء الكونغرس الأميركي، ومسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة بهدف استصدار قرار بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب”.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير محمد العرابى، إنه يتطلع إلى إجراء بعض المقابلات على هامش مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الأمريكى ترمب، مع وفد الدبلوماسية الشعبية، بواشنطن، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة مازالت في مرحلة التكوين، لافتاً إلى أنه من الضروري إظهار اهتمام مصر بالعمل مع هذه الإدارة، ويتطلب اﻷمر جهود مستمرة على مختلف المستويات. على حد قوله.

وأشار العرابي إلى أن دعوة وفد الدبلوماسية الشعبية لحفل تنصيب ترمب، يعد تقديرًا للشأن المصري، مؤكداً على عمق العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وتابع: “الولايات المتحدة تمر بمرحلة تغيير داخليًا وخارجيًا ومن هنا يجب علينا تطوير علاقاتنا مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حتي تتمكن مصر من الحفاظ على مكاسبها وتطويرها في المرحلة المقبلة”.

وأوضح العرابي أن “الدولة المصرية والبرلمان واﻷحزاب يشكلون القوة الناعمة لمصر، ويجب عليهم التوحد والتنسيق والعمل معا وبتناغم حتى نستطيع البناء على العلاقات المصرية اﻷميركية الإستراتيجية لتدخل مجالات التنمية والتعليم والسياحة والصحة”.

تأتي التحركات المصرية في الوقت الذي وافقت فيه، اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء 11 يناير الجاري، على مشروع قرار يدعو إلى تصنيف جماعة “الإخوان المسلمون” منظمة إرهابية.

وأعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز في 10 يناير الجاري، أنه دفع مجددا، مع عضو مجلس النواب ماريو دياز بلارت، إلى الكونجرس في دورته الجديدة مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمون منظمة إرهابية، بعد أن قدمه للمرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي.