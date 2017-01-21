البغيلي: “المطاحن” رضخت ل”المتنفذين” ورفعت أسعار الأعلاف.. نتوقع زيادة أسعار اللحوم

كشف رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد صالح البغيلي ان شركة المطاحن الكويتية قامت برفع اسعار الاعلاف بمختلف أنواعها دون سابق إنذار ورغم انخفاض اسعارها عالميا .

وتوقع البغيلي في تصريح صحفي ارتفاع اسعار اللحوم المحلية بعد هذا القرار المفاجئ والغريب لافتا الى ان توقيت رفع اسعار الاعلاف محليا بالرغم من انخفاض اسعارها عالميا بسبب موسم الشتاء ونماء الخضرة والكلأ وانخفاض اسعار النقل عالميا مما يثير الشكوك حول القرار الذي يَصْب في مصلحة المتنفذين وتجار اللحوم الفاسدة من المستوردين .

واكد البغيلي ان فتح أبواب استيراد اللحوم بهذا الشكل العشوائي يضر بمربي الثروة الحيوانية التي تعتبر امنا اجتماعيا ويعمل بها عشرات الالاف من ابناء الكويت وكذلك يساهم في تحويل اموال الكويت للخارج في وقت تعاني ميزانية الدولة عجزا ويجب الاعتماد على المنتج المحلي بشكل رئيسي .

وطالب البغيلي نواب مجلس الامة بسن قوانين تدعم ابناء الكويت من مربي الثروة الحيوانية وتكسر احتكار شركة المطاحن لاستيراد الاعلاف وتوفير الدعم اللازم علي مدار العام لابناء الكويت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحية والطازجة على مدار العام وبأرخص الاسعار بما يَصْب في مصلحة الأسرة الكويتية.

وختم البغيلي تصريحاته بالتأكيد علي ان مربي الثروة الحيوانية لن يقبلوا بهذه السياسة المتخبطة من جانب شركة المطاحن وعدم وجود رقابة فاعلة على قراراتها فيما يخص توفير الاعلاف بأسعار مدعومة ومعلنة علي مدار العام وستكون لنا وقفة حاسمة ان شاء الله لمواجهة هذا العبث والتخبط ضد ابناء الكويت من مربي الثروة الحيوانية.