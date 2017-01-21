فريق طبي كويتي يجري عمليات جراحية للاجئين سوريين جنوبي تركيا

أعلنت الجمعية الطبية الكويتية اليوم السبت اجراء 20 عملية جراحية والكشف على 455 جريحا ومريضا من اللاجئين السوريين بمستشفى (الأمل) في بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) جنوبي تركيا.

وقال رئيس البعثة الطبية والإغاثية بالجمعية الدكتور عبدالمحسن الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الفريق الكويتي يتكون من 15 طبيبا بمختلف التخصصات الطبية ومنها الجراحة العامة وجراحة الأطفال والطوارئ والعظام والأطفال والأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف ان الفريق الطبي الكويتي الذي سيستمر عمله حتى بعد غد الاثنين يهدف الى اجراء 60 عملية وعلاج أكثر من ألف مريض وجريح مشيدا بدور جمعية الرحمة العالمية التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي بدولة الكويت في تقديم الدعم المعنوي والمادي للفريق.

وأوضح ان هذه البعثة الانسانية الاغاثية “جاءت ضمن سلسة من الحملات التي قدمت الجمعية الطبية الكويتية من خلالها الدعم الطبي الاغاثي للمصابين في سوريا واليمن وغزة” مشيرا الى أن “هذا ليس بغريب على أطباء الكويت الذين يمثلون الكويت وأميرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني”.

يذكر ان فريق الشفاء الانساني الكويتي التابع لبيت الزكاة ووفدا طبيا تابعا لجمعية صندوق إعانة المرضى الكويتية قاما في وقت سابق باجراء عمليات جراحية وتقديم العلاج للاجئين سوريين في مستشفى (الأمل).

وتقع بلدة (الريحانية) على الحدود مع سوريا مقابل معبر (باب الهوى) بالجانب السوري ويبلغ عدد سكانها الاتراك نحو 90 ألف نسمة فيما يصل عدد اللاجئين السوريين فيها إلى نحو 130 ألف شخص.

وتسمح الحكومة التركية بدخول السوريين المصابين بحالات حرجة عبر معبر (باب الهوى) لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية بمعدل 20 حالة يوميا.