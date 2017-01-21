الجيش العراقي يسيطر على (الحي العربي) ومنطقة (القوسيات) شمالي الموصل

أعلنت القيادة العامة للعمليات المشتركة العراقية ان قوات الجيش العراقي تمكنت اليوم السبت من السيطرة على (الحي العربي) ومنطقة (القوسيات) شمال الموصل وانتزاعها من قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله في بيان له ان قطعات الجيش تمكنت من تحرير (الحي العربي) بالكامل والسيطرة على (مجمع مدارس الاوائل) وذلك باسناد طيران التحالف الدولي وطيران الجيش في المحور الشمالي لمدينة الموصل.

وأشار إلى ان عمليات الجيش أسفرت على مقتل 27 من مسلحي (داعش) وتدمير منصة اطلاق صواريخ.

وأضاف يارالله في بيانه ان قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث الفرقة الأولى شرعت بالتقدم وتحرير قرية (القوسيات) والسيطرة على تقاطع القوسيات وتمكنت من تدمير أربع عجلات مفخخة وتدمير معملين لتفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة وقتل 40 مسلحا باسناد طيران التحالف الدولي وطيران الجيش.

وكانت قوات مكافحة الارهاب قد أعلنت استكمال المهمة الموكلة إليها بالسيطرة على الجهة الشرقية من الساحل الأيسر بينما أعلنت الشرطة الاتحادية اكمال السيطرة على المثلث الجنوبي للساحل الايسر بالموصل ضمن عمليات تحرير المدينة.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 اكتوبر 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها (داعش) في يونيو 2014 وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق.