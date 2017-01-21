إيران: تدهور صحة أحمد جنتي رئيس لجنة صيانة الدستور

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن رجل الدّين آية الله “أحمد جنتي” رئيس لجنة صيانة الدستور في إيران نُقل فجر اليوم إلى مستشفى ولي عصر بمدينة قم الدينية، الواقعة جنوب العاصمة طهران.

وذكر موقع “رجا نيوز” المحلي، أن “آية الله جنتي رئيس لجنة صيانة الدستور تم نقله اليوم إلى مستشفى ولي عصر بمدينة قم بعد تدهور مفاجئ في صحته”، مشيرا إلى أن “الأطباء يراقبون بشكل مستمر وضعه الصحي “.

ويبلغ أحمد جنتي من العمر 90 عامًا وقد تولَّى مناصب ومسؤوليات عدة منذ قيام الثورة الإيرانية العام 1979، ويعدُّ من أبرز رجال الدّين المتشددين، وإحدى أهم الشخصيات المقرَّبة من المرشد علي خامنئي.

ويتولَّى جنتي حالياً رئاسة مجلس صيانة الدستور الذي يُعنى بالنظر في أهلية مرشحي الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس خبراء القيادة، كما أنه أحد أعضاء المجلس المؤلف من 88 شخصية من رجال الدين.

وشغل جنتي في السابق منصب قاضي محكمة الثورة التي شكلها الخميني، والتي قضت بإعدام الكثير من المعارضين، كان من بينهم ابن جنتي نفسه، الذي اتُّهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، وقُتل هو وزوجته فاطمة سروري في مواجهات مسلحة مع الحرس الثوري.

كما كُلف جنتي من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي بالنظر في طعون المعارضة في الانتخابات الرئاسية 2009 التي أثارت الكثير من الاحتجاجات والجدل في إيران قبل سنوات.