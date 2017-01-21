“ريال مدريد” يهزم “ملقا” بثنائية راموس ويواصل تصدره الدوري الإسباني

انتزع متصدر الدوري الإسباني (ريال مدريد) فوزا ثمينا من ضيفه (ملقا) بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 19 بالدوري الإسباني.

وقد تقدم (ريال مدريد) بهدفين دون رد في الشوط الأول سجلهما سيرخيو راموس في الدقيقتين 35 و43 فيما تمكن خوانبي من تقليص الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 63 من المباراة التي سيطر ريال مدريد على 58 بالمئة من مجرياتها.

وبذلك يكون (ريال مدريد) قد صالح جمهوره واستعاد توازنه بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري والكأس ليحصد نقاط المباراة الثلاث ويرفع رصيده إلى 43 نقطة بفارق أربع نقاط مؤقتا أمام وصيفه (إشبيلية) فيما تجمد رصيد (ملقا) عند 21 نقطة في المركز 13 بالترتيب العام للبطولة.

وتستأنف الجولة 19 مبارياتها غدا الاحد بمواجهات حماسية بين الوصيف (إشبيلية) و(اوساسونا) متذيل الترتيب وأخرى بين (برشلونة) الثالث برصيد 38 نقطة و(ايبار) التاسع بالترتيب وثالثة بين (أتلتيكو مدريد) الرابع برصيد 34 نقطة و(أتلتيك بلباو) السابع بالترتيب العام للبطولة.