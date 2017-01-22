“ايفرتون” ينفي إعارة دوليفيو إلى”ميلان”: المفاوضات مازالت مستمرة

نفى نادي إيفرتون الإنكليزي، إتمام صفقة إعارة المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو حتى نهاية الموسم إلى ميلان الإيطالي، مؤكداً أنه لم يتوصل بعد لاتفاق مع ميلان ولا تزال المفاوضات التي بدأت منذ نحو 10 أيام.

وكان نادي ميلان قد أعلن أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انتقال دولوفيو لصفوفه على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل، قبل أن يقوم بإزالة تغريدته بعد ساعات قليلة من نشرها، ما أثار استغراباً كبيراً لدى المتتبعين، وبالخصوص الصحافة الإيطالية والبريطانية.

وذكرت قناة “سكاي سبورتس” البريطانية أن إيفرتون عبّر عن غضبه من تصرف نادي ميلان والذي قام بالإعلان عن الصفقة قبل انتهاء المفاوضات بين كل الأطراف المعنية، فيما ذكرت تقارير أخرى أن المفاوضات تعثرت في نهاية المطاف وأن اللاعب لن ينضم للفريق الإيطالي.

وكان أدريانو غالياني، المدير التنفيذي لنادي ميلان، قد صرح ، أنه قد قدّم عرضه الأخير لإيفرتون بخصوص دولوفيو، فإما يقبله النادي الإنكليزي وإما ينسحب ميلان من الصفقة.

يُشار إلى أن رونالد كومان، مدرب إيفرتون، كان قد أعطى الضوء الأخضر في 19 يناير الجاري لرحيل دولوفيو عن صفوف النادي الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي: “تحدثت مع جيرارد وأعرف أن وضعه صعب”، مضيفا “إذا أتيحت له فرصة للرحيل من أجل المشاركة، سيكون جيداً”، موضحاُ بقوله: “ورغم ذلك، فإن القرار النهائي يعتمد على مجلس الإدارة”.

وانضم دوليفيو، البالغ من العمر 22 عاماً، الذي نشأ في صفوف برشلونة الإسباني، إلى إيفرتون على سبيل الإعارة في موسم (2013-14)، قبل أن يتعاقد النادي معه بصفة نهائية في صيف 2015 مقابل 4.3 ملايين جنيه استرليني.