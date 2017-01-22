احتراق منزل في حطين وخيمة في القصور

أنقذت العناية الألهية ثم التحرك السريع لرجال الإطفاء أسرة كويتية عندما اندلعت النيران في منزلهم بمنطقة حطين.

وفي التقاصيل: فور ورود بلاغ إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء، تم توجيه مراكز إطفاء مشرف وصبحان والإنقاذ الفني إلى الموقع، وتبين أن شرارة النيران اندلعت في إحدى غرف الطابق الأول ومنها امتدت إلى الأعلى، وتم تشكيل فرق للمكافحة والإنقاذ، وأيضا تم اخلاء المنزل وتسليم أشخاص أصيبوا باختناق إلى الطوارئ الطبية، ثم تمت السيطرة على الحريق في زمن قياسي، وفتح تحقيق موسع لمعرفة الملابسات.

من جهة أخرى ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق منزل في منطقة القصور ، فتوجهت فرق إطفاء القرين ومبارك الكبير وتبين أن الحريق اندلع في خيمة خارج المنزل وامتد إلى مركبة مركونة بجانبها، وتم إخماد النيران وإنقاذ مواطن مصاب بحروق ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.