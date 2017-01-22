المتسابق الكويتي بوربيع يتصدر ترتيب بطولة الإمارات للدراجات المائية

تصدر متسابق فريق النادي البحري الرياضي الكويتي وحامل اللقب محمد بوربيع الترتيب العام لبطولة الإمارات للدراجات المائية موسم 2017 بفوزه بكأس المركز الأول في فئة الجالس معدل (جي.بي) لكبار المحترفين.

وقال النادي في بيان صحافي اليوم الأحد إن أعضاء الفريق المشاركين في منافسات الجولة الثانية من البطولة التي اختتمت أمس السبت بإمارة دبي تمكنوا من فرض حضورهم القوي في البطولة وتحقيق العديد من المراكز المتقدمة إلى جانب حصد سبع كؤوس في البطولة.

وأضاف أنه فضلا عن نيل المتسابق الكويتي محمد بوربيع كأس أقوى الفئات حقق زميله سالم المطوع كأس المركز الثاني في فئة (اكسبرت واقف ليميتد) وحصل زميلهما زيد الزيدي على المركز الثاني في فئة (ستوك.نوفس) كما حقق الواعد خالد البناي المركز الرابع في الفئة نفسها.

وأوضح أنه على الرغم من الظروف الفنية الصعبة التي واجهت المتسابق نواف الفرحان فإنه استطاع تحقيق المركز الخامس في فئة (سكي.واقف) لكبار المحترفين بينما حصل زميله عبدالعزيز مطر على المركز الخامس في فئة (فري.ستايل) كما حصل بدر الشطي على المركز الخامس في فئة الواقف للناشئين.

ولفت إلى أن الفريق سبق له تحقيق أربع كؤوس في سباق الجولة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي في شاطئ كاسر الأمواج بالعاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال تحقيق المتسابق عبدالرحمن العمر المركز الأول في فئة ال(ستوك.إكسبرت).

وأشار إلى أن المتسابق بوربيع حقق المركز الثاني بفئة الجالس (جي.بي) لكبار المحترفين وجاء ثالثا زميلهما المتسابق محمد الباز فيما حقق المتسابق الواعد سالم المطوع المركز الثاني في فئة الواقف إكسبرت.