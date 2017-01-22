المشيعي: تسجيل 220 طالبة في كلية التربية الأساسية بالجهراء

كشف نائب مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والبحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. عيسى المشيعي عن استعداد قطاع التعليم التطبيقي والبحوث لإعداد الخطة الإستراتيجية بما يتناسب مع خطة الدولة للأعوام الثلاثة المقبلة من 2017/2020، والتي تتطرق إلى أمور عدة أهمها الاعتماد الأكاديمي في مختلف الكليات، بالاضافة إلى استحداث برامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل وتطوير البرامج الدراسية الحالية.

وأكد المشيعي أن التوجهات التي يتبعها القطاع في الخطة الإستراتجية الحالية هي استحداث البرامج الجديدة في الكليات بما يخدم التطورات السريعة في احتياجات سوق العمل، فضلا عن عمل القطاع في تطوير اللوائح بما يتناسب مع الظروف الحالية في «الهيئة».

ونوه المشيعي الى ان القطاع على اتصال مباشر مع مكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي للتسريع في اجراءات القطاع لضبط الجودة و البدء في دراسة ما يتم من اعمال لتقييم الوضع الحالي وتشكيل الفرق لتنفيذ ضبط الجودة.

وعن افتتاح فرع كلية التربية الأساسية الجديد في الجهراء، أفاد المشيعي بأن فرع كلية التربية في منطقة تيماء يستعد لاستقبال الطالبات بالفصل الدراسي الثاني المقبل لعام 2016/2017، مشيرا الى ان عدد الطالبات المستجدات اللواتي تم تسجيلها هناك بلغ 220 مستجدة، كبداية لبدء العمل بالموقع وفق جداول دراسية ثابتة.

واشار المشيعي الى ان المبنى الجديد سيستوعب أعداد اكثر خلال الاعوام الدراسية المقبلة في المرحله الثانية من عمليات تشغيله، مؤكدا بأنه يسهم في حل العديد من المشاكل واهمها القضاء على الشعب الدراسية المغلقة، كما سيوفر الجهد والمشقة وعناء الطريق، ويقلل من التكدس الطلابي في القاعات الدراسية، مختتما بالتوفيق والسداد لجميع الطالبات الدراسات في مبنى الكليه الجديد.