هايف: تجاوزات في «الكويتية» ترتقي إلى جرائم جنائية وعلى الوزير محاسبة المسؤولين

أكد النائب محمد هايف أن “هناك مخالفات مهمة على الخطوط الجوية الكويتية وردت في تقارير ديوان المحاسبة”، مشيراً إلى أن “مخالفات الكويتية تدل على تخبط بالإدارة والإضرار بمصالح الدولة”، ولافتاً إلى أن “هناك تجاوزات ترتقي في الكويتية إلى الجرائم الجنائية، وعلى الوزير اتخاذ إجراء إزاء مرتكبها ولا نقبل بإحالته للتقاعد”.

وأضاف هايف خلال مؤتمر صحفي إن “(الكويتية) لديها مخالفات بالمناقصات وتأخر بتحويل الكويتية لشركة مساهمة وهي ملاحظة مكررة لأكثر من عام مما يدل على تخبط الإدارة”.

وتابع: “إن جميع المؤشرات تدل على انخفاض إيرادات المؤسسة مما يدل على سوء الإدارة وتدنيها هذا إن لم يكن دون تعمد”.

وأشار الى أن “الخطوط الكويتية عينت شخصاً هندياً مسؤولاً على كويتيين اتضح أنه لا يحمل شهادة البكالوريوس وبداية تعيينه تم كمدخل بيانات وأصبح مديراً الآن”.‏‫

وشدد أنه على “الوزير المسؤول عن (الكويتية) أن يحاسب المسؤولين عن المخالفات فيها، ونحن نحتفظ بحق المحاسبة إن لم يقم بدوره”.