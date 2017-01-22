الدمخي: الديوان الوطني لحقوق الإنسان لم يُفعل بسبب التقاعس الحكومي

ذكر النائب عادل الدمخي أن”اتفاقا تاما بين اعضاء لجنة حقوق الإنسان على طلب تشكيل تحقيق في مشاهداتنا خلال زيارة السجون”.

وأشار بعد اجتماع اللجنة اليوم إلى أن”الديوان الوطني لحقوق الإنسان لم يفعل بسبب التقاعس الحكومي رغم اقرار القانون قبل عام كامل”.