وزير فلسطيني يعلن استلام 9 ملايين دولار من المنحة الكويتية

أعلن وزير الأشغال العامة الفلسطيني مفيد الحساينة اليوم الأحد عن استلام دفعة جديدة بقيمة تسعة ملايين دولار من المنحة الكويتية المخصصة لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي انه سيتم خلال الأيام المقبلة صرف الدفعة الجديدة من المنحة الكويتية على 1055 متضررا فلسطينيا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014.

وأعرب عن الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على جهودها “الكبيرة” في دعم أبناء الشعب الفلسطيني ومساندتهم.

وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع مع الحكومة الفلسطينية في مارس 2015 اتفاقية منحة بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من دولة الكويت لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

وتأتي المنحة تنفيذا لما تعهدت بها دولة الكويت خلال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة الذي انعقد بالقاهرة في اكتوبر 2014 وتحدد الاتفاقية آليات تنفيذ المنحة وصرفها على مشاريع الإعمار المتفق عليها مع الجانب الفلسطيني.

وتشمل المنحة الكويتية مشروع إسكان لإعادة إعمار 1500 وحدة سكنية موزعة على جميع المحافظات الجنوبية للقطاع ومشروع خط نقل مياه من شمال إلى جنوب القطاع ودعم القطاعات الاقتصادية والثروة الحيوانية في محافظات القطاع ومشروع البنية التحتية لبلديات القطاع وعددها 25 بلدية.