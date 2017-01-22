فيصل الحمود يحضر مهرجان سباقات الخيل 27 يناير.. ومهرجان الهجن 28 يناير

أناب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح لحضور حفل تسليم جوائز “مهرجان وبطولة سمو ولي العهد حفظه الله – للقدرة والتحمل” و”مهرجان وبطولة سمو ولي العهد حفظه الله – لسباقات السرعة” للموسم الرياضي 2017/2016 الذي ينظمه نادي فروسية الفروانية يوم الجمعة الموافق 27 يناير الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بموقع سباقات النادي في منطقة كبد.

وعلي صعيد آخر أناب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح لحضور “مهرجان الهجن” الذي ينظمه النادي الكويتي لسباق الهجن يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وبدوره، أكد الشيخ فيصل الحمود اهتمام القيادة السياسية بالرياضات التراثية، كقيمة ثقافية واجتماعية، فضلا عن تسخير كافة الدعم والإمكانات اللازمة لتأخذ هذه الرياضات مكانتها اللائقة محليا ودوليا، معربا عن سعادته وتشرفه بالحضور نيابة عن سمو ولي العهد حفظه الله لحفل توزيع جوائز مهرجان سباقات الخيل ونيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء لحضور مهرجان “الهجن”، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق.