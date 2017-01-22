وفيات اليوم الأحد 22/ 1 / 2017

• سلوى بندر محمد السلمان، أرملة: أحمد البهبهاني، 74 عاما، (شيعت)، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، تلفون: 50323222، النساء: العدان، ق4، ش3، م57، تلفون: 66677763

• فهد خليف فهد الرشيدي، 53 عاما، (شيع)، سعد العبدالله، ق6، ش602، م2، أزرق 21، تلفون: 55535354 – 66654411

• فاطمة محمد ناصر القطان، 83 عاما، (شيعت)، الرجال: المنصورية، حسينية الاوحد، ق1، شارع جاسم الوزان، م5، تلفون: 99073686، النساء: المنصورية، ق1، ش12، م11، تلفون: 99788719

• مبارك عبدالله موسى العجمي، 79 عاما، (شيع)، ضاحية صباح السالم، ق9، ش3، م34، تلفون: 99827754

• ماشع شعوف عيد المطيري، 81 عاما، (يشيع اليوم بعد صلاة عصر غد الاثنين بمقبرة صبحان)، الصباحية، ق1، ش6، م391، تلفون: 99325222

• عبدالعزيز حسين حسن خاجه، 55 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد الاثنين)، الرجال: حسنية سيد علي الموسوي، بنيد القار، تلفون: 66644744، النساء: الحسينية الزينبية، بنيد القار، تلفون: 66033444

• زكية عبدالله رضا، أرملة: ابراهيم رمضان حسين خسروه، 77 عاما، (تشيع اليوم بعد صلاة عصر غد الاثنين)، الرجال: حسينية القائم، الرميثية، تلفون: 99788414، النساء: الصباحية، ق1، ش4، م589، تلفون: 90993232

«إنا لله وإنا إليه راجعون»