“الكويتية”: زيادة رأسمال الشركة 600 مليون دينار.. خطوة لاستعادة مكانتها محليا وإقليميا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت اليوم الأحد عن موافقة اللجنة المالية في مجلس الأمة على زيادة رأسمال الشركة ب 600 مليون دينار.

وقالت (الكويتية) في بيان صحافي ان موافقة اللجنة المالية في مجلس الأمة باجماع أعضائها على استدعاء 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لزيادة رأسمال الشركة هي “خطوة ايجابية” ستعمل على دفع عجلة التغيير في الشركة وتمثل انعكاسا حقيقيا للثقة واستمرار الدعم للطائر الأزرق.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الكويتية رشا الرومي سعادتها بقرار اللجنة المالية في مجلس الأمة بزيادة رأسمال الشركة موضحة ان هذه الخطوة تعزز مواصلة الشركة في تنفيذ الخطط المستقبلية وتلبية تطلعات كل الداعمين للناقل الوطني ونهضته.

وبينت الرومي ان هذا الاجراء سيسهم في تحقيق أركان اسراتيجية التغيير الرامية إلى تعزيز تنافسية (الكويتية) من حيث المنتج والتوسع وتحديث الأسطول وتطوير تجربة الطيران لعملائها.

وأكد البيان ان استراتيجية التغيير التي اطلقت في الربع الأخير من العام الماضي تهدف إلى استعادة مكانة (الكويتية) في السوقين المحلي والاقليمي والعمل على رفد الموارد اللازمة لمواصلة مسيرة التغيير والتطوير بما يليق بالناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت.