السعودية: لا رسوم على التحويلات المالية للخارج

كدت وزارة المالية السعودية، اليوم الاحد، أنه لا يوجد توجه لدى المملكة العربية السعودية لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.

ونفى متحدث باسم الوزارة في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) ما تم تداوله أخيرا في عدد من وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج.

وقال الناطق ان «المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص».

وكانت تقارير اعلامية ذكرت ان اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي اقترحت مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة.