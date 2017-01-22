أوباما وميشيل في أول تصريح بعد ترك البيت الأبيض: أخيراً سوف نخلد إلى النوم

نشر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما وزوجته “ميشيل” مقطع فيديو تم نشره على موقع “يوتيوب” يتحدثان فيه عن خططهما المستقبلية عقب تركهما البيت الأبيض، عبر الحساب الرسمى لمؤسسة أوباما الجديدة.

وقال أوباما خلال الفيديو: “بعد 8 سنوات عمل فى البيت الأبيض نعود إليكم الآن كشخصيات خاصة، نريد أن نشكركم من أعماق قلوبنا لمنحنا شرفًا لا يصدق لخدمة وطننا الحبيب، ونود أن نطلعكم عما سنفعله خلال الأيام المقبلة”.

فيما قالت “ميشيل أوباما”: “أولاً سوف نحصل على استراحة فأخيراً سوف نخلد إلى النوم وقضاء بعض الوقت مع عائلتنا”.

وأضاف أوباما: “لكن قبل ذلك ندعوكم لمساعدتنا لواحد من المشروعات التى سنكون متحمسين من أجل إنشائها عقب عودتنا”.

وتابع حديثه: “مركز المؤسسة سيكون فى الجانب الجنوبى من شيكاغو، ولكن سيحتوى على مشاريع كثيرة فى المدينة والدولة بل والعالم أجمع، لهذا السبب نريد أن نسمع آرائكم حول أهداف المشروع التى تتمنوها وتدور فى أذهانكم”.

وطلبت ميشيل من الجميع إرسال آرائهم وأمانيهم التى سيكون فى استطاعتهم أن يحققوهها سويًا، وأيضًا طلبت من الأمريكيين اخيار المجال الذى يجب أن يعملوا به.

واختتم أوباما الحديث قائلاً: “أشكركم جميعًا وسنراكم عما قريب”.