“طالبان” تهدد #ترمب: اسحب قواتك من أفغانستان وإلا هزيمة مخزية بانتظارك

وجّهت حركة طالبان، الأحد (22 يناير 2017)، تحذيرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وحثته على سحب قواته من أفغانستان، لكونه تحت طائلة التعرض “لهزيمة تاريخية مخزية”، على حد وصفها”

ووصفت طالبان -في بيان لها- الرئيس الأمريكي الجديد، بأنه “لغز بالنسبة إلى الأمريكيين ومليارات من الناس”، وفق ما نقل موقع سايت المتخصص.

وأملت الحركة بألا “يواصل الملياردير الابيض” الذي يخلف “أوباما الأسود” في واشنطن “الخطوات الشريرة لسلفه”.

وأضاف البيان: “لكنه يصر على المسار الذي حدده (الرئيسان) بوش وأوباما، ويواصل احتلال بلادنا في شكل غير قانوني، من دون أن يجري أي تقييم للنتائج حتى الآن”.

وتابع: “لن يمضي وقت طويل قبل أن يغرق ترامب عميقًا في مستنقع اسمه أفغانستان، من دون أن يتمكن من الخروج منه”.

وأورد البيان أيضًا، أن “أمريكا لم تخض في تاريخها حربًا طويلة وشرسة كهذه، ولكن إذا تمسكت بسياساتها المتعالية، فإن دمارًا شاملًا وهزيمة تاريخية مخزية تنتظرها”.

وتدخل الجيش الأمريكي في أفغانستان في أكتوبر 2001، غداة اعتداءات 11 سبتمبر لإسقاط نظام طالبان، الذي اتهمته واشنطن بأنه يؤوي إرهابيي القاعدة وزعيمهم أسامة بن لادن. ولا يزال 8400 جندي أمريكي ينتشرون في هذا البلد، في إطار قوة الحلف الأطلسي.

ولم يعلن ترامب -حتى الآن- أي موقف رسمي في شأن ما ينوي القيام به بالنسبة إلى هذا الوجود العسكري.