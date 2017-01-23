هنية يصل إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين

وصل إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، مساء الأحد 22 يناير إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين، بحسب مصدر مقرب من الحركة.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن هنية وصل برفقة عدد من قادة “حماس”، مساء اليوم القاهرة قادما من العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف: “سيلتقي هنية والوفد المرافق له بمسؤولين مصريين، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية والعلاقة الثنائية بين حماس ومصر”.

ومن المقرر بحسب المصدر أن يعود هنية إلى قطاع غزة عقب انتهاء زيارته إلى القاهرة.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات المصرية، أو “حماس” حول زيارة هينة.