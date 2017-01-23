برشلونة يدك قلاع إيبار برباعية

واصل برشلونة حامل اللقب مطاردته لريال مدريد المتصدر بعدما حقق فوزا سهلا خارج قواعده على إيبار برباعية نظيفة الأحد، في المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد برشلونة من إقليم الباسك بفوزه الثاني في غضون أربعة أيام بعدما تخطى مضيفه إيبار بأربعة أهداف دون رد، ليعيد الفارق الذي يفصله عن الريال إلى نقطتين.

وكان برشلونة قد حقق الخميس الماضي فوزه الأول في ملعب ريال سوسييداد الباسكي منذ العام 2007 بتغلبه عليه بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، ثم تخطى الأحد عقبة ممثل آخر لأندية الباسك بشخص إيبار.

ولم يمر الفوز الثاني عشر لبرشلونة هذا الموسم دون ثمن، إذ تعرض لضربة قاسية بإصابة لاعب وسطه الدولي سيرجيو بوسكيتس بعد دقائق معدودة على انطلاق المباراة.

وأصيب بوسكيتس في كاحله الأيمن بعد التحام مع الأرجنتيني غونزالو إيسكالانتي، مما اضطر مدربه لويس إنريكي إلى إخراجه في الدقيقة العاشرة واستبداله بدينيس سواريز الذي وضع النادي الكتالوني في المقدمة (32).

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعدما تبادل الكرة مع الأورغوياني لويس سواريز الذي سجل بنفسه الهدف الثالث إثر خطأ فادح من المدافع (68)، قبل أن يختتم البرازيلي نيمار رباعية الكتلان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهدف إثر تمريرة عرضية من أليكس فيدال.

بدوره واصل إشبيلية الضغط على ريال مدريد بعد فوزه على أساسونا 4-3، رافعا رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة عن النادي الملكي المتصدر.

وفي إقليم الباسك أيضا، أنقذ مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه من الخسارة أمام أتلتيك بلباو، عندما أدرك له التعادل 2-2 قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بتسديدة صاروخية.

واستفاد ريال سوسييداد من تعثر الأتلتيكو ليصبح على المسافة ذاتها من نادي العاصمة، وذلك إثر فوزه على ضيفه سلتا فيغو بهدف سجله خوان ميغيل خيمينز لوبيز (72).

وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه سبورتينغ خيخون سلبيا.