إيران تحبس عاملة إغاثة بتهمة “محاولة الإطاحة بالسلطة”

أيدت محكمة استئناف إيرانية حكما بالسجن خمس سنوات بحق عاملة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري-راتكليف في تهم أمنية لم تكشف عن طبيعتها، إلا أن مصدر مقرب من المتهمة قال إن السلطات تتهمها بـ”العمل ضد الأمن القومي”.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني أجئي، في تصريحات نقلها موقع ميزان التابع للقضاء على الإنترنت الأحد، إن المحكمة أقرت “بشكل نهائي حكم السجن خمسة أعوام بحق المتهمة الأمنية نازانين زغاري”.

وفي حين لم يحدد المتحدث طبيعة الاتهامات ضد زغاري-راتكليف، قال زوجها، ريتشارد راتكليف، إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضدها في قضية “العمل ضد الأمن القومي”، مجددا نفي إقدام زوجته على انتهاك أية قوانين في إيران.

وزغاري-راتكليف العاملة في مؤسسة تومسون رويترز فاونديشن الخيرية ومقرها العاصمة البريطانية لندن، كانت اعتقلت في مطلع أبريل الماضي أثناء محاولتها مغادرة إيران بعد زيارة مع ابنتها الصغيرة التي تبلغ عامين.

واتهم الحرس الثوري الإيراني زغاري راتكليف بالسعي للإطاحة بالسلطة الدينية الحاكمة، لكن التهم الرسمية الموجهة إليها لم تعلن.

واعتقلت السلطات الإيرانية العديد من مزدوجي الجنسية من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا في العام الماضي، وتحتجزهم في تهم تشمل التجسس والتعاون مع حكومات معادية.