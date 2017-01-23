جدة.. مولات تتهيأ للسينما بـ 12 قاعة عرض تحت الإنشاء

وضع مركز تجاري بمدينة جدة السعودية في حسبانه تأسيس قاعات ودور عرض سينمائية في مشاريعه التوسعية التي باشر العمل فيها خلال الأيام الماضية.

وأطلق مركز الرد سي مول الشهير هذه الخطوة تحسبا لأي قرار مستقبلي حول السينما، ضمن المشروع التوسعي الذي ينفذه حاليا، حيث يتضمن تخصيص مبنى خاص يضم 12 قاعة عرض.

ووفقا لرئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة الرئيس التنفيذي لشركة أسواق البحر الأحمر محمد علوي إقبال، فإن التوسعة الجديدة للمركز تضم عددا من المباني، وستسلم في نهاية فبراير أو مع بداية مارس المقبل، وستفتتح التوسعة في مايو الذي توافق مع رمضان المبارك.

وأضاف علوي في تصريح هاتفي لـ «مكة» أن مباني التوسعة الجديدة بينها مبنى مجهز لأغراض السينما، واستدرك «نحن لم نحصل على التراخيص بعد وننتظر كغيرنا أي جديد في هذا الشأن» مبينا أنه في حال عدم الحصول على تصاريح فإن المركز سيستثمرها في مجال آخر كتحويلها لقاعات احتفالات أو مؤتمرات.

وأضاف «عدد القاعات في هذا المبنى يبلغ 12 قاعة عرض، والمكان جاهز وننتظر الموافقة الرسمية».

من جانبه، أوضح الأمين العام المكلف لغرفة جدة حسن دحلان أن مشروعا أطلق لإعادة تأهيل وتطوير مركز المعارض والفعاليات بجدة والذي مر على إنشائه أكثر من 25 عاما، وقال «جدة تستضيف 36 معرضا سنويا منها 12 معرضا دوليا وألف فعالية تصدر تصاريحها الغرفة»، مشددا على أن خطة لتطوير الفعاليات يجري التنسيق فيها حاليا بين غرفة جدة وهيئة الترفيه.