الإفراط في تناول الخضروات سيصيبك بهذا المرض الخطير

ربما تصيبك الدهشة حين تعلم أن الوجبات ذات أوراق النباتات الخضراء قد تسبب لك مرضاً لم تسمع به من قبل، بدلاً من أن تتمتع بصحة جيدة.

إذ تؤكد طبيبة الأمراض الباطنية، سفيتلان كوجان، أن الوجبات التي تحتوي أوراق الخضراوات، والتي يعتقد الجميع بأنها صحية تماماً ولا ضرر منها، قد تتسبب في الحقيقة بظهور أعراض لبعض الاضطرابات النفسية كالقلق والإرهاق.

ومن المرجح حسب دراسة نشرت على موقع Medical Daily أن هذه الأعراض ناتجة عن احتواء هذه الوجبة على نسبة كبيرة من النحاس.

والجدير بالذكر أن الدكتورة كوجان، مؤلفة كتاب Diet Slave No More ، تعتبر أول من اكتشف مرض “سمية النحاس”.

وتعد الخضروات الورقية والكاجو والحمص والأفوكادو والمحار من الأغذية الغنية بالنحاس الضروري لنمو الجسم.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة كوجان لقناة CBS بنيويورك مؤخراً أنه “من الجيد أن تكون هذه الأغذية جزءً من نظامنا الغذائي، لكنها قد تشكل خطراً على صحة الإنسان إذا تم تناولها بطريقة مبالغ فيها”.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يتسبب تسرب النحاس الذي يغطي الطبقة الخارجية لأنابيب المياه في حدوث حالات من التسمم.

ما هي أعراض سمية النحاس؟

أفادت كوجان أنه في حال شربت ستة كؤوس من الماء وشعرت بالقلق، فهذا الإحساس يعد من أعراض سمية النحاس.

وفي حال شعورك بالقلق الدائم والإرهاق، توصي الطبيبة كوجان بالساونا باستخدام الأشعة الحمراء للتخلص من السموم عن طريق التعرق.

إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة النحاس في الجسم إلى الإصابة بأمراض الكلى والأمعاء.

وفي هذا السياق، أثبتت دراسة أجريت عام 2013، أن نسبة النحاس المرتفعة في الجسم يمكن أن تتسبب في ظهور أعراض الإصابة بمرض ألزهايمر.

وبالرغم من تلك الأضرار، يساعد النحاس على المحافظة على التمثيل الغذائي للحديد في الجسم، بالإضافة إلى أنه يحفز الربط العصبي.

ومن المرجح أن أي نقص في نسب النحاس في الجسم قد ينجم عنه نقص في المناعة، بالإضافة إلى ظهور بعض الأمراض التي تصيب العظام كفقر الدم وهشاشة العظام.