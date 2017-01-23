ديوان المحاسبة: البلدية مستمرة في صرف بدلات دون وجه حق

جدد ديوان المحاسبة تحذيراته لبلدية الكويت من استمرار صرف البدلات لبعض الإداريين في البلدية دون وجه حق.

وذكر ديوان المحاسبة ذكر في ملاحظاته حصول بعض القياديين على بدل نوبة، وبدل مناطق نائية، وبدل الطعام، رغم التنبيهات المتكررة في تقارير سابقة للديوان عن الأمر، ولاتزال البلدية تصرف تلك البدلات من أموال خزينة الدولة لغير المستحقين، إلى جانب صرف بدلات أخرى لبعض المهندسين من غير المستحقين.

واتخذت اللجنة العليا للتخطيط في البلدية عدداً من التوصيات في شأن حصر أعداد الموظفين غير المستحقين لتلك البدلات، خصوصا أن منهم إداريين لا يعملون إلا خلال فترة العمل الصباحية

وبدا قطاع المالية والإدارية عملية الحصر منذ ثمانية أشهر، ما حدا بالبلدية مخاطبة جميع قطاعاتها لتزويدها بأسماء كافة العاملين لديهم بنظام النوبات.