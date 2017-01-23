بدعم من التحالف.. حرض وميدي في قبضة القوات اليمنية

سيطرت قوات الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي وبإسناد كبير من المدفعية السعودية، بشكل كامل الأحد على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.

وتكمن أهمية مديرية ميدي الساحلية في أنها المنفذ الأهم لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، فيما تعتبر مديرية حرض مسرحا لانطلاق قذائف الانقلابيين التي تستهدف القرى الحدودية السعودية.

هذا وتعتبر عملية السيطرة على حرض وميدي تقدما لوجستيا هاما لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية.

هذا وتقهقرت ميليشيات الحوثيين إلى 40 كلم إلى داخل العمق اليمني، بحسب جولة لـ”العربية” في مديرية حَرَض اليمنية التي توضح سيطرة القوات الداعمة للشرعية عليها.

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