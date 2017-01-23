الدولار ينخفض أمام الدينار إلى 304ر0 واليورو يرتفع إلى 327ر0

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين إلى مستوى 304ر0 دينار بينما ارتفع اليورو إلى مستوى 327ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 378ر0 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 305ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.

ويأتي تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى كردة فعل من قبل الأسواق المالية على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة رسميا بعد أن أدى اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 33ر0 في المئة مساء يوم الجمعة الماضي.