“الأخضر” يكسو مؤشرات “البورصة” الثلاثة عند بداية التداول

ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة الكويت الساعة 15ر9 صباح اليوم الاثنين بواقع 3ر44 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6686 نقطة و 96ر1 نقطة للوزني و 35ر5 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 8ر13 مليون دينار كويتي في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر177 مليون سهم تمت عبر 2426 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 304ر0 دينار).

وكانت أسهم الشركات (ابيار) و(المستثمرون) و(المال) و(بوبيان د ق) و(ميادين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الاثمار) و(ايفا) و(سنام) و(المدن) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا.