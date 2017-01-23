توزيع مساعدات طبية على مراكز صحية في العراق ضمن حملة «الكويت بجانبكم»

وزعت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الاثنين مساعدات طبية على عدد من المراكز الصحية في نينوى والانبار وصلاح الدين ضمن حملة (الكويت بجانبكم) لاغاثة النازحين العراقيين.

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية أحمد مشرف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات تحتوي على مستلزمات طبية وادوية لامراض مختلفة لاسيما المزمنة منها اضافة الى مستلزمات خاصة بصالات العمليات المتنقلة والولادة.

وأوضح ان المساعدات تم توزيعها على عدد من المراكز الصحية المعنية بمعالجة النازحين العراقيين في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار علاوة على المؤسسات الصحية التابعة للجمعية الطبية نفسها.

ولفت إلى ان الهدف من توزيع المساعدات هو تخفيف الزخم الحاصل على القطاع الصحي في المدن والمحافظات المحررة والحد من معاناة النازحين في مخيمات النزوح.

وافتتحت الكويت في وقت سابق مركزين صحيين زودتهما بسيارتي اسعاف في مخيمي الخازر وحسن شام في محافظة نينوى علاوة على توزيعها مساعدات انسانية ومدافئ وسلال غذائية على النازحين في مدن عراقية مختلفة.