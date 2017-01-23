الحويلة: سمو الأمير وعدنا بحل قريب لقضية الجناسي المسحوبة

نقل النائب محمد الحويلة،عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعد سموه بحل قضية الجناسي.

وقال الحويلة: تشرفنا قبل قليل بلقاء صاحب السمو الأمير حفظه الله بمعية رئيس مجلس الأمة مع مجموعة من الزملاء النواب الأفاضل، وساد اللقاء جو من المودة الأبوي.

وأضاف على حسابه على “تويتر”: تحدثنا مع سمو عن قضية الجناسي وعن اخواننا المتضررين، ووعدنا سموه حفظه الله بحل ومعاجلة قريبة لهذه القضية، وهو مالا نستغربه من حكمة والدنا، فسموه دائمًا ما يقدم مصلحة أبنائه على ما سواها فهذا ما عودنا عليه، فشكرًا لسموه وأسأل الله له دوام التوفيق ووافر الصحة والعافية.