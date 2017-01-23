“الهيكلة” يستدعي العاملين ب(الخاص) لصرف مستحقاتهم عن السنة المالية الحالية

دعا برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المواطنين العاملين في القطاع الخاص الراغبين في صرف مستحقاتهم عن السنة المالية 2016/2017 إلى ضرورة مراجعته وتقديم المستندات المطلوبة بحد أقصى 31/3/2017 وذلك لحفظ حقوقهم عن هذه السنة.

وقالت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية والمشرف العام على مراكز الخدمة الخارجية هيام الدويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن العاملين جميعا في القطاع الخاص ممن لديهم استحقاقات مالية عن السنة المالية 2016/2017 مدعوون إلى مراجعة البرنامج في المبنى الرئيسي الكائن في منطقة الرقعي.

وأضافت الدويلة أن بإمكان هؤلاء أيضا مراجعة أحد الفروع الخارجية في برج التحرير ومركز جابر العلي ومركز جليب الشيوخ ومركز الجهراء ومركز التدريب البترولي بالأحمدي لصرف مستحقاتهم مصطحبين معهم جميع المستندات المطلوبة حسب نوع المعاملة لكل منهم وذلك في الفترة الصباحية.

في سياق آخر ذكرت أن البرنامج الرئيسي والمراكز الخارجية التابعة له استقبلوا وأنجزوا العديد من المعاملات خلال الفترة من (1/1/2016) حتى (31/12/2016) حيث تم حصر المعاملات التي تم إنجازها خلال العام الماضي وبلغ عددها نحو 99 ألف معاملة مختلفة ما بين تجديد اذن عمل وتسليم اذن عمل وتحديث بيانات وإصدار شهادات ومعاملات للمرة الأولى.

وأوضحت أن العام الماضي شهد قيام البنوك وشركات الاتصالات بإدخال بياناتها عن طريق نظام الميكنة لمختلف المعاملات الخاصة بموظفيهم من استقالات وتجديد أذونات العمل مضيفة أنه سيتم تباعا ميكنة باقي المعاملات الأخرى وفتح المجال لباقي الشركات في القطاع الخاص.

وبينت أن البرنامج يبذل جهودا كبيرة وفق أنظمة تتوافق وأسلوب العمل العصري من تنظيم إجراءات العمل الخاصة بالمتقدمين للبرنامج وتخفيف المستندات المطلوبة من الجهات الأخرى حيث تم الربط مع وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة مع المراجعين إضافة إلى العديد من الخدمات المتميزة.