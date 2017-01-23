“الدستورية” تؤجل نظر الطعون الانتخابية الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى 13 فبراير

أجلت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين نظر الطعون الانتخابية في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 للداوئر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 13 فبراير المقبل كطلب الحاضرين للاطلاع والرد.

وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها الخاصة بالنظر في طعون الدوائر الانتخابية الاولى والثانية والثالثة في 25 ديسمبر الماضي وأجلت الجلسة إلى اليوم لانتقال مستشارين اثنين من المحكمة إلى مجلس الأمة للاطلاع على محاضر عدد من الصناديق.

وقررت المحكمة في تلك الجلسة تأجيل الطعون الانتخابية والبالغ عددها 23 طعنا إلى جلسة اليوم ليطلع الخصوم على محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي للدائرة فور عرضها من قبل المحكمة.

وأضافت انها قررت فتح الصناديق الخاصة باللجنتين 1 و 29 في الدائرة الثانية وفتح الصناديق الخاصة باللجنتين 15 و 19 في الدائرة الثالثة.

وكانت المحكمة الدستورية أعلنت في الرابع من يناير الجاري عن عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة 2016 ومحاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي الواردة من مجلس الأمة اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين للطاعنين.

وكانت انتخابات مجلس الأمة قد جرت في 26 نوفمبر الماضي وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الخمس بواقع عشرة نواب لكل دائرة انتخابية.