“مكافحة الفساد” تدعو المشمولين بأحكام الذمة المالية لتقديم اقراراتهم

دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية اليوم الاثنين المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الى ضرورة المبادرة لتقديم اقرارات الذمة المالية وفقا للمواعيد المقررة.

وقالت الامين العام المساعد في الهيئة هالة الضويحي في تصريح صحافي ان تلك المواعيد مقررة في القانون (رقم 2 لسنة 2016) الذي يقضي بتقديم الإقرار خلال ستة أشهر لمن هو بالخدمة قبل تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ليكون آخر موعد لهم لتقديم الإقرار هو 14 مايو المقبل.

واوضحت الضويحي ان المشمولين بالقانون ممن تولوا مناصبهم بعد تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في 13 نوفمبر الماضي عليهم تقديم الاقرار خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب.

واشارت الى انه على أعضاء مجلس الامة والوزراء تقديم اقراراتهم قبل نهاية يوم 26 الجاري بالنسبة لأعضاء مجلس الامة وقبل نهاية يوم 8 فبراير المقبل للوزراء.

وأفادت انه يمكن للمشمولين دخول موقع الهيئة www.kancor.gov.kw وتحميل نموذج الاقرار ونموذج تسجيل بيانات المقر وتعبئتهما ثم مراجعة مقر الهيئة لتسليم الاقرار خلال أيام العمل الرسمية.