19 شخصا يلقون مصرعهم جراء الأعاصير جنوب شرقي الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين ان 41 اعصارا على الأقل ضربت منطقة الجنوب الشرقي للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع ما أسفر عن مصرع 19 شخصا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين بادارات الطوارئ القول ان الوفيات والأضرار المادية الناجمة عن الاعاصير جرى تسجيلها بولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وجورجيا وساوث كارولاينا.

ووفقا لتلك التقارير تكون الولايات المتحدة شهدت بذلك سقوط وفيات جراء الاعاصير خلال عطلة نهاية الاسبوع أكثر من تلك التي جرى تسجيلها خلال العام الماضي بكامله.

وكانت الولايات المتحدة سجلت سقوط 17 قتيلا جراء الأعاصير في جميع أنحاء البلاد خلال 2016.