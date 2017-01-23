ألمانيا تعدم 48 ألف ديك.. خوفا من أنفلونزا الطيور

الت السلطات الألمانية اليوم الاثنين إن ألمانيا أكملت إعدام 45 ألفا من الديوك الرومية في مطلع الأسبوع وإن من المقرر إعدام عدة آلاف أخرى بعد رصد المزيد من حالات الإصابة بالسلالة إتش5إن8 شديدة العدوى في مزارع ألمانية.

ونفذت عمليات الإعدام في ولاية براندبورج الشرقية بعد رصد الفيروس في مزرعة بمنطقة دامي-شبيرفالد.

وقالت سلطات الولاية إنه يجري إعدام ثلاثة آلاف أخرى من الديوك الرومية في ولاية شلسفيج هولشتاين رغم أنه ليس من المعروف بعد إن كان ذلك بسبب السلالة إتش5إن8.

ورصدت السلالة الشديدة العدوى في مئات الطيور البرية في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة وظهرت حالات تفشي في مزارع رغم قواعد الصحة العامة المشددة والأوامر بإبقاء الطيور الداجنة بالداخل في المناطق التي يرتفع فيها الخطر.