اليمن: الجيش يستعيد السيطرة على المخا بالكامل

تمكنت القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأبلغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد سيف اليافعي اليوم الاثنين في اتصال هاتفي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وقبل ذلك أفاد مراسل “العربية” من الحد الجنوبي، أن قوات الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي وبإسناد كبير من المدفعية السعودية، سيطرت بشكل كامل الأحد على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.