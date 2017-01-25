ترمب يلغي “الإسبانية” من موقع البيت الأبيض على الانترنت

شملت التغييرات التي استحدثها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، إلغاء اللغة الإسبانية من الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض، مما أحدث مفاجأة كبيرة في البلاد التي تعد فيها الإسبانية اللغة الثانية بعد الإنجليزية، ويتحدث بها نحو 50 مليون شخص؛ غالبيتهم مهاجرون من أميركا اللاتينية.

وكان ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأن تكون الولايات المتحدة للأميركيين، وشدد على اعتزازه بالإنجليزية وضرورة أن يتعلمها المهاجرون حتى تكون هي الأساس في البلاد دون غيرها من اللغات.

وأقدم ترمب على تعديلات أخرى شملت تغيير الستائر الحمراء التي كانت موجودة في عهد سلفه باراك أوباما، إلى أخرى ذهبية اللون. كما استبدل الرئيس الجديد السجادة الدائرية التي تحتوي على مقولات بعض القادة، مثل مارتن لوثر كينغ جونيور، ورؤساء سابقين.

لكن ترمب لم يزل تمثال مارتن لوثر كينغ جونيور النصفي، كما ادعت بعض وسائل الإعلام، بل قام بتغيير محله في الغرفة، ووضع مكانه تمثالاً نصفيًا لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل. واستبدل الرئيس ترمب أيضًا أرائك الرئيس السابق الرمادية، ووضع مكانها أخرى ذهبية اللون.