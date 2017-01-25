السيسي يقترح سن تشريع يحظر على الرجال المسلمين طلاق زوجاتهم شفهيا!

أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن قلقه من ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد، واقترح سن تشريع يحظر على الرجال المسلمين طلاق زوجاتهم شفهيا.

وفي خطاب متلفز، قال الرئيس المصري إنه “علم مؤخرا بأن 40 في المئة من 900 ألف زيجة تعقد سنويا في مصر تنتهي بالطلاق بعد 5 سنوات”.

واقترح السيسي سن تشريع بحيث لا يسري الطلاق سوى إذا تم أمام مأذون، وهو ما يتم أحيانا بالفعل، إلا أن الكثير من الأزواج يطلقون زوجاتهم شفاهية قبل توثيق الطلاق لاحقا.

وقال السيسي إن “الزوجين يجب أن يتوجها للمأذون، بحيث لا يصبح الطلاق مجرد كلمة يتفوه بها الأزواج”.